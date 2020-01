Genau hingeschaut haben Hilal El-Helwe und Trainer Christian Mannheim beim Spiel gegen Mannheim. Bereits am Sonntag fand die ausführliche Besprechung statt. Foto: Scholz

Meppen. Wiedergutmachung? Davon will Christian Neidhart nichts wissen. Er mag das Wort nicht. Natürlich passt dem Trainer des SV Meppen die Niederlage gegen Mannheim nicht und natürlich will er die drei Punkte im Heimspiel am Samstag gegen den Chemnitzer FC.