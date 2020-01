Meppen. Im Duell der „Serien“-Mannschaften hat der SV Meppen den Kürzeren gezogen. Trotz rund 30-minütiger Überzahl verlor der Gastgeber vor 8135 Zuschauern in der Hänsch-Arena gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim 0:1 (0:1).

