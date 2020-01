Das letzte Foto vor dem Hotel in Belek vor der Abfahrt zum Flughafen. Foto: Dieter Kremer

Meppen. Zurück auf deutschem Boden: Am Sonntag ist das einwöchige Wintertrainingslager des SV Meppen im türkischen Belek zu Ende gegangen. Am Abend kam der Tross wieder in Meppen an. Bleibt eine Woche, um sich optimal auf das erste Spiel des Jahres gegen den SV Waldhof Mannheim einzustellen.