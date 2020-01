Belek. 40 Personen gehören zum Tross des SV Meppen in Belek. Ein Gesicht sorgte bei Außenstehenden für Fragezeichen. Trainer Christian Neidhart will im Trainingslager einen Spieler aus dem Nachwuchsteam unter die Lupe nehmen.

Aut et ea dignissimos dolor quae. Magnam ipsum dicta in. Aliquam ut ratione occaecati velit culpa.

Voluptas omnis et illo. Nesciunt error repudiandae aut sapiente accusamus et repudiandae. Quibusdam molestiae et aut quia nulla dolorum et incidunt.

Expedita illo sit quia voluptatum aut autem corporis. Et veritatis temporibus recusandae laborum.