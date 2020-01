Belek. Den Feinschliff für die zweite Saisonhälfte holt sich Fußball-Drittligist SV Meppen im Trainingslager in Belek. Zwei Wochen vor dem ersten Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (25. Januar, 14 Uhr) sind Mannschaft und Trainer am Sonntagmittag in der Türkei eingetroffen.

