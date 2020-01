Duell zwischen Thomas Bröker (in Blau) und Herthas Marcus Feinbier. Foto: Werner Scholz

Lingen. Als junges Talent verließ er 2004 den SV Meppen, um in der großen Fußballwelt durchzustarten. Beim 7. Budenzauber in Lingen trug Thomas Bröker nach mehr als anderthalb Jahrzehnten wieder das SVM-Trikot. Im Interview verrät der 34-Jährige, was er nach seiner aktiven Laufbahn plant.