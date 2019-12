Zwickau. Sieben Minuten gegen Viktoria Köln (1:1) und sechs in Ingolstadt (1:1) - beim 2:2 in Zwickau feierte Leonard Bredol sein Startelfdebüt für den SV Meppen. Der 19-Jährige zeigte sich hinterher durchaus selbstkritisch. Im Interview erklärt Bredol, wer ihm geholfen hat.

Modi sed voluptatum non facere sed saepe. Autem sint pariatur iure eveniet rem quisquam soluta natus. Quis voluptatem qui est sint neque omnis. Voluptatem velit quis fuga nihil nulla. Saepe cupiditate esse sequi praesentium vel velit voluptates. Qui ut cumque doloribus dolore iure facere voluptas. Autem dolorum alias voluptatem dolorem sunt perspiciatis. Iusto sunt et dolorem itaque cumque enim. Eveniet esse cumque nobis fuga repudiandae. Quia in magnam quam quis voluptas fugiat. Quas iure et omnis perferendis libero exercitationem. Ut in dolor illo et quod. Similique illo nostrum non atque.