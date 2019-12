Über Fußball haben Zwickaus Coach Joe Enochs (l.) und Meppens Trainer Christian Neidhart sich schon häufig ausgetauscht. Am Samstag tritt der SVM beim FSV in Westsachsen an. Foto: Scholz

Meppen. Steigt die Euphorie beim SV Meppen zum Jahresfinale weiter? Der Tabellensechste kann sich mit einem Erfolg am Samstag ab 14 Uhr beim FSV Zwickau noch besser in der Spitzengruppe in Stellung bringen. Trainer Christian Neidhart hat zur Weihnachtszeit einen besonderen Wunsch.