Meppen. Am 12. Mai 2018 stand er bei der 1:2-Niederlage beim SV Werder Bremen II zum letzten Mal in einem Pflichtspiel für den SV Meppen auf dem Rasen: Marcel Gebers. Es wird die definitiv letzte Drittligapartie des 33-jährigen Innenverteidigers bleiben. Aufgrund seiner Knieprobleme hat Gebers nun seine aktive Laufbahn beenden müssen.

