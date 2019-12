Braunschweig. Zwei Gegensätze prallen heute ab 14 Uhr bei der Partie Eintracht Braunschweig gegen den SV Meppen aufeinander. Der SVM hat in der letzten Saison mit seinem Geld gesund gehaushaltet und nur ein leichtes Minus von 11000 Euro erwirtschaftet. Die Braunschweiger haben hingegen 4,4 Millionen Euro Verlust gemacht, obwohl sie zuvor teils ganze Abteilungen geschlossen haben.

