Meppen. „Hello again. Du ich möchte dich heut’ noch seh’n, da wo alles begann“, schmettert es Schlagersänger Howard Carpendale bei seinen Auftritten ins Mikrofon. Nicht nur bei SV-Meppen-Trainer Christian Neidhart dürfte diese Textpassage vor dem Duell am morgigen Samstag (Anpfiff: 14 Uhr) bei Eintracht Braunschweig im Kopf herumgegeistert sein. Auch für die beiden SVM-Stürmer Deniz Undav und Julius Düker, sowie auf der Gegenseite für Nick Proschwitz gibt es ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein.

