Meppen. Immer wieder griff sich Deniz Undav in der Schlussphase des Münster-Spiels an den hinteren Teil seines linken Oberschenkels. Aufgrund dieser Probleme hat der Torjäger des SV Meppen drei Tage vor der Partie in Braunschweig mit dem Training ausgesetzt.

Am Mittwoch stand Undav, aktuell mit zehn Toren und zehn Toren bester Scorer der 3. Liga, nicht auf dem Trainingsplatz. "Deniz haben wir heute einfach vorsichtshalber draußen gelassen", erklärt Trainer Christian Neidhart. Undav habe ihm jedoch signalisiert, am Donnerstag trainieren zu wollen.

Im Gegensatz zum Stürmer konnten zwei andere schon wieder trainieren, obwohl sie am Montag gegen Münster angeschlagen runter mussten. „Marius hat heute ganz normal trainiert und Thilo auch, der einen Schlag aufs Knie gekriegt hat", berichtet Neidhart. Marius Kleinsorge war in der zweiten Hälfte ausgewechselt worden. Bei einer Rettungsaktion hatte er die Stollenabdruck seines Gegenspielers auf das Schienbein bekommen. Zwar hat eine kleine Fleischwunde davongetragen, aber einem Einsatz des Rechtaußen scheint nichts im Wege zu stehen. Auch Thilo Leugers ist einsatzbereit. Normal wieder im Training befinden sich Hilal El-Helwe und David Vrzogic. Damit muss Meppen am Samstag in Braunschweig "nur" auf Marcus Piossek (Rehe nach Adduktorenabriss) und Max Kremer (Haarriss im Fuß) verzichten.

Vorbelastet gehen Willi Evseev, Thilo Leugers und Steffen Puttkammer. Sie haben jeweils vier Gelbe Karten auf dem Konto. Werden sie in Braunschweig verwarnt, sind sie am 21. Dezember beim Jahresabschluss in Zwickau gesperrt. Evseev hatte zudem beim 0:0 in Mannheim Rot gesehen, Leugers beim 5:3 gegen Bayern München II Gelb-Rot.