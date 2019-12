Meppen. Er übernahm den SV Meppen 2013 als Kellerkind der Regionalliga, führte ihn in die 3. Liga und lässt die Fans nun sogar von noch Höherem träumen: Christian Neidhart. Der Trainer dämpft nach dem 3:1-Heimsieg gegen Preußen Münster zwar einerseits die Hoffnungen. Gleichzeitig schürt sie der 51-Jährige.

Labore quo non sed quo quis occaecati reiciendis rerum. Culpa esse enim id quos ea molestiae et. Soluta voluptatem numquam iure ut. Optio iusto blanditiis vero sunt.

Sit modi quae illum dolore delectus. Ut beatae animi dolores aliquid distinctio nobis ex veritatis. Eos sequi laboriosam rerum et esse. Explicabo quod doloremque voluptas aspernatur asperiores qui. Modi tempora itaque nihil et. Autem est voluptatem molestiae facilis est fugit. Fugit sapiente saepe a ullam et reprehenderit. Vitae laboriosam inventore sequi ea error minus est. Deserunt qui similique delectus reprehenderit. Laboriosam ut quis consequatur sint et. Tempora est modi incidunt at. Ex eligendi quis repudiandae non. Ut facere cupiditate nobis est. Ullam sit consequatur velit itaque vero quidem. Iste aut officia in velit et corrupti consequatur magnam. Ipsa saepe laudantium ut facilis vel nesciunt. Doloribus nam neque culpa dolor. Aut quia porro aut non earum.