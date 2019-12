Oft gesehenes Bild in dieser Saison: Während sich Preußen Münster um Simon Scherder ein Gegentor eingefangen hat, dreht der Gegner jubelnd ab. Foto: imago images/Kruczynski

Münster. Das haben sich die Preußen vor der Saison ganz anders vorgestellt. Gehen in Münster bald die Lichter aus? Nach 17 Spieltagen in der 3. Liga befindet sich Preußen Münster im Abstiegskampf auf dem vorletzten Tabellenplatz (13 Punkte) und hat aktuell acht Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Heute Abend (19 Uhr) soll in Meppen mit einem neuen Trainer die Wende geschafft werden.