Lingen. Einmal mit einem Fußballstar vor einem Spiel vor großer Kulisse auflaufen – diesen Wunsch hegen viele fußballbegeisterte Kinder. Beim Budenzauber Emsland wird er sich am 4. Januar 2020 wieder einmal für ein Team erfüllen.

Die Emslandsportredaktion der Lingener Tagespost, der Meppener Tagespost und der Ems-Zeitung sucht ein Team mit jeweils zehn bis zwölf Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren, das mit den Altstars von Werder Bremen einläuft. Sie wollen dabei sein? Dann schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Einlaufkinder 2020“ an emslandsport@noz.de. Geben Sie bitte den Namen Ihrer Mannschaft und Ihre Kontaktdaten an! Am Ende entscheidet das Los, welches Team in der Emslandarena Lingen mit Werder auflaufen wird. Einsendeschluss ist der 8. Dezember.

Zum siebten Mal findet am 4. Januar 2020 der Budenzauber Emsland statt. Neben den Lokalmatadoren des SV Meppen komplettieren Werder Bremen, der VfL Osnabrück, Hertha BSC, der VfL Bochum und Vorjahressieger FC Schalke 04 bei dem Hallenturnier für Traditionsmannschaften das Feld. Der Start der Veranstaltung, die auch beim Fernsehsender Sport 1 übertragen wird, ist um 17.30 Uhr. Gegen 22.30 Uhr endet sie.

Zuletzt gewann Schalke

Der FC Schalke 04 hat im Januar 2019 den letzten Budenzauber gewonnen. Im Finale besiegten die Königsblauen den VfL Osnabrück im Neunmeterschießen. Dritter wurde Bayer 04 Leverkusen vor dem SV Meppen, der auch im sechsten Anlauf das Endspiel verpasste. Zum Publikumsliebling wurde Leverkusens Patrick Helmes gewählt. Mit sieben Treffern sicherte sich der ehemalige Nationalspieler auch die Torjägerkrone. Über die Auszeichnung Torhüter des Turniers durfte sich Meppens Marcus Antczak freuen. Bester Spieler wurde Schalkes Martin Max.

Im letzten Jahr lief die F-Jugend der JSG Hülsen-Westerloh/Flechum mit Werder-Stars wie Ailton auf, während die E-Jugend des SV Surwold mit dem FC Schalke auf das Feld kam. Insgesamt 31 Mannschaften waren dem Aufruf gefolgt, an der Verlosung teilzunehmen.

Premiere 2014

Die Budenzauber-Premiere gab es am 4. Januar 2014, als der 1. FC Köln gewann. In den Folgejahren trugen sich Werder Bremen, Twente Enschede, VfL Osnabrück, Borussia Mönchengladbach und FC Schalke 04 in die Siegerliste ein.