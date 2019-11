Meppen. Für den Großteil der Spieler des SV Meppen ist eine Länderspielpause eine angenehme Abwechslung zum Ligaalltag. Das freie Wochenende wird dazu genutzt, um zu regenerieren, seinem Hobby nachzugehen, oder etwas mit der Familie oder Freunden zu unternehmen. Für zwei andere Meppener geht es auf eine weite Reise.

