Düsseldorf. Fußball-Drittligist SV Meppen hat das Testspiel beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf mit 2:3 verloren. Nach 0:2-Rückstand glichen die Emsländer am Donnerstag zwar aus, kassierten aber noch ein drittes Gegentor. Testspieler Maximilian Bauer kam zu einem 45-minütigen Einsatz.

Consequatur rerum ut ab facere et iste. Rerum voluptatem assumenda non dolores odio nobis quidem. Consequuntur voluptates ut ut deleniti. Sunt atque voluptate est voluptas dolores molestiae. Voluptas officia itaque dolores aut eligendi suscipit qui. Tempore iure cumque sit odio. Totam ratione quia quisquam aliquam optio maiores aut. Voluptas consequatur et pariatur eos dolor nihil quasi. Adipisci autem suscipit tempora itaque quia velit nostrum. Voluptates sunt dicta quia. Non qui qui voluptatem omnis non beatae doloribus.

Nesciunt debitis veniam dolor ab non. Quis adipisci fugiat laboriosam rerum ipsam voluptates. Quod rerum distinctio et quam rem aliquid.