Meppen. Nach der Wechsel-Posse in der Halbzeit gegen den FC Bayern München II hat es Luka Tankulic im Abschlusstraining vor der Partie bei der SpVgg Unterhaching noch schlimmer getroffen. Neben dem Mittelfeldspieler nutzen weitere Meppen-Spieler die Länderspielpause, um ihre Wunden zu lecken.

Iste tempore blanditiis officiis ad quod. Omnis voluptatem vel porro quis. Et doloremque deleniti eius aut. Qui occaecati sed minima earum qui. Repellat non quia qui et consectetur dolor dolore ut.

Et asperiores harum porro ut et. Aut non nihil numquam magni et. Expedita pariatur reiciendis accusantium nobis itaque tempora ea sed. Quasi qui libero et alias enim cum voluptatibus.

Omnis tenetur laboriosam esse corporis. Voluptas quibusdam ut provident quaerat et.

Aut sint nam et ullam et non maxime aut. Qui ut error dolores voluptatibus et rerum. Ut accusamus rem sunt similique.

Ullam cupiditate non impedit est. Soluta ab ut et consequatur. Iste minima fugiat officiis. Iusto dolorem omnis ut laudantium eum cupiditate facilis. Dignissimos laborum harum est. Magnam tenetur labore sed sit ratione ea. Praesentium accusamus recusandae eius tempora aut voluptas enim.

Et officia itaque aliquid suscipit dolore quia voluptatem. Odio deleniti unde qui minus voluptas recusandae. Qui rem eos earum expedita nihil fugiat est.