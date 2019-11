Verletzte sich in der Schlussphase an der Leiste. Foto: Scholz

Meppen. In ungewohnter Rolle lief Hilal El-Helwe beim 0:0 des SV Meppen in Unterhaching auf. Erstmals spielte er nicht auf den Flügel, sondern zentral. Mit dem Ergebnis zeigte sich El-Helwe, der sich an der Leiste verletzte, überhaupt nicht zufrieden.