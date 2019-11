Bei FIFA nicht erlaubt: Harsman und Schiedsrichter in schwarz CC-Editor öffnen

Men in Black: Matthis Harsman. Foto: Werner Scholz

Unterhaching. Die rund 2000 Zuschauer staunten nicht schlecht, als die Teams der SpVgg Unterhaching und des SV Meppen aus dem Spielertunnel kamen und den Rasen des Stadions am Sportpark betraten. Nicht nur das Dreiergespann um Schiedsrichter Justus Zorn und seine beiden Assistenten Mario Hildenbrand und Philipp Reitermayer hatten sich für ein komplett schwarzes Dress (Trikot, Hose und Stutzen) entschieden. Kurz hinter den Unparteiischen machte sich auch Meppens Torhüter Matthis Harsman als "Men in Black" auf den Weg in Richtung Mittellinie.