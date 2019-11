Meppen. Die zweitbeste Offensive reist zur zweitbesten Defensive: Ohne drei Führungsspieler tritt der SV Meppen am Samstag (14 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching an. Haching hat im Sommer einen Stürmer verpflichtet, den Meppen auch auf dem Schirm hatte.

