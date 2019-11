Meppen. Als Torjäger Nick Proschwitz im Sommer den SV Meppen verließ, herrschte Unsicherheit in der Fanszene der Emsländer. Inzwischen weint ihm kein Anhänger mehr eine Träne nach. Deniz Undav sammelt durch seine Tore und Vorlagen kräftig Argumente für eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages.

