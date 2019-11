Meppen. Hiobsbotschaft für Fußball-Drittligist SV Meppen: Marcus Piossek wird in diesem Jahr kein Spiel mehr für die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart bestreiten können.

Der 30-Jährige muss unters Messer, weil er sich am Sonntag beim 5:3-Heimsieg gegen den FC Bayern München II verletzt hat. Bei der letzten Aktion vor der Pause, einem Freistoß, zog er sich die Blessur zu. Nun bestätigte die Diagnose Piosseks Vermutung: Adduktorenabriss. Das hat eine MRT-Aufnahme am Dienstagnachmittag ergeben.

Trainer Christian Neidhart kündigt an, dass Piossek operiert werden muss. Bis zu drei Monate werde er ausfallen, ergänzt der Coach. Damit wird Piossek in den letzten sechs Partien bis zum Jahresende fehlen. Am kommenden Samstag sind die Meppener in Unterhaching gefordert. Dort hatte Piossek beim letzten Auftritt das 1:0-Siegtor des SVM geköpft.

Piossek, der Ende Januar vom damaligen Ligakonkurrenten SF Lotte ins Emsland wechselte, stand in dieser Saison in zehn von 14 Punktspielen für Meppen auf dem Rasen. Dabei erzielte er zwei Treffer: beim 4:2-Sieg in Chemnitz und 3:0-Heimsieg gegen Jena.