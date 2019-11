Meppen. Das Posting zu den rassistischen Äußerungen bei einem Heimspiel des SV Meppen war zwar nicht mit dem Verein abgestimmt. Nichtsdestotrotz sei die Botschaft dahinter natürlich im Sinne des Vereins, wie SVM-Pressesprecher Thomas Kemper am Montag auf Anfrage bestätigte.

Die Macher des Stadionmagazins "Neunzehn12" hatten am Freitag in den sozialen Netzwerken mit einem Posting auf den Vorfall aufmerksam macht. Bei einem der letzten Heimspiele soll sich ein Zuschauer rassistisch gegen Meppens Spieler Yannick Osée geäußert haben. Daraufhin ergriff eine Zuschauerin das Wort gegen den Rassisten, erfuhr dabei aber laut Macher des Stadionmagazins keinerlei Unterstützung der anderen Zuschauer.

Die Verantwortlichen des Vereins wussten bis Freitag nichts von dem Posting und dem Vorfall, wie Kemper zugibt. Er vermisst die Abstimmung mit dem SV Meppen, der das Magazin schließlich auch herausgebe.

Vereinzelt gibt es Kritik, weil nicht der Verein selbst den Vorfall öffentlich gemacht hat, sondern die Macher des Stadionmagazins. Auch dass der SV Meppen seit dem Posting am Freitag nicht darauf reagiert hat, sorgt für kritische Stimmen. Kemper verteidigt dieses Vorgehen. Man müsse das Ganze ja erst mal prüfen, sagt er. „Wir wissen ja nicht mal, ob es stimmt. Wir persönlich haben ja gar nichts davon mitbekommen.“ Die Zuschauerin, die wegen der rassistischen Äußerungen aufgestanden war, ist bislang nicht an den SVM herangetreten. Sie möchte sich derzeit nicht öffentlich äußern, sondern wartet erst mal ab, wie der Vorstand reagiert.

Keine Entschädigung

Dass der Post im Sinne des SV Meppen ist und der Verein keine rassistischen Äußerungen duldet, macht Kemper ganz klar deutlich. Das sei eine Selbstverständlichkeit und stehe auch so in der Stadionordnung, betont er. Darin heißt es unter anderem, dass sich jeder Stadionbesucher so zu verhalten hat, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder behindert oder belästigt wird. Den Besuchern ist weiterhin verboten, „fremdenfeindliche, menschenverachtende, sexistische, homophobe, rassistische, gewaltverherrlichende, antisemitische, links- oder rechtsextreme Parolen zu äußern oder zu verbreiten sowie Bevölkerungsgruppen durch Äußerungen, Gesten oder sonstiges Verhalten zu diskriminieren“. Wer sich nicht daran hält, muss mit Konsequenzen rechnen. Laut Stadionordnung können Personen, die sich nicht daran halten, „ohne Entschädigung aus dem Stadion verwiesen und mit einem Stadionverbot belegt werden“.

Kemper bestätigt, dass das Thema wie von der Emslandsportredaktion berichtet am Dienstag bei der Vorstandssitzung auf den Tisch kommen wird. Wöchentlich kommen die Verantwortlichen zusammen, um sich zu besprechen. Neben dem Vorstandssprecher Andreas Kremer werden Sportvorstand Heiner Beckmann, Finanzvorstand Stefan Gette, Heinz Speet (Vorstand Frauenabteilung), Geschäftsführer Ronald Maul, Geschäftsstellenleiter Daniel Eiken und Pressesprecher Kemper dabei sein.