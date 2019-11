Meppen. Unglaubliche Szenen in der Hänsch-Arena. Der SV Meppen drehte das Spiel gegen den FC Bayern München II und behauptete sich nach einem 1:3-Rückstand im Endspurt noch 5:3 (1:1).

Der Großteil der 9013 Zuschauer sang nach dem dritten Heimsieg begeistert: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus.“ Dabei hatten die Münchener zwischenzeitlich wie die Sieger ausgesehen. Jetzt setzten sie sich ins Tabellenmittelfeld ab.



In der Anfangsphase zeigten die Gäste, was sie an der Isar gelernt haben. Die Bajuwaren entwickelten viel Druck, attackierten den Gastgeber früh, bestimmten zunächst das Spiel. Hinten agierte München mit einer Dreierkette, die Mert Yilmaz und Derrick Köhn im Zweifelsfall auffüllten.

Die Meppener fanden zunächst nur wenige Anspielstationen, die beweglichen Gäste stellten die Räume zu. Doch nach einer knappen Viertelstunde befreiten sich die Emsländer etwas aus der Umklammerung. Der SVM verzeichnete sogar die erste Möglichkeit, als Marcus Piossek den Ball von links nach innen passte, aber Hilal El-Helwe den Ball nicht richtig erwischte, sondern knapp am Bayern-Gehäuse vorbei schob. Münchens Trainer Sebastian Hoeneß tanzte aufgeregt vor der Bank.

Nur drei Minuten später zog Leon Dajaku, der vom agilen Sarpreet Singh bedient wurde, flach am langen rechten Pfosten vorbei. Die Riesenmöglichkeit. Doch Timo Kern (21.) machte es mit Kopfball ins rechte Eck nach Singh-Freistoß von der linken Seite wenig später besser. Die verdiente Führung, die Derrick Köhn wenig später fast per Freistoß ausgebaut hätte.

Doch die Meppener kämpften sich zurück ins Spiel: Nach einer halben Stunde hatten sie ihre beste Phase und Deniz Undav gelang im dritten Versuch der Ausgleich: Zunächst verfehlte er nach einer genauen Hereingabe von Markus Ballmert das Tor knapp. Das hätte das 1:1 sein müssen. Wenig später klärten die Gäste gerade noch zur Ecke, dann gelang Undav endlich per Fallrückzieher das ersehnte Tor. Die Kopfballvorlage kam von Piossek. Die Fans feierten.

Und es hätte sogar noch das 2:1 fallen können. Wieder war Undav beteiligt. Nach Flanke von Marco Komenda köpfte er den Ball Richtung Tor, Keeper Christian Früchtl musste sich mächtig strecken. Beteiligt war Undav auch an einer kritischen Szene: Er blieb nach einem Zweikampf mit Früchtl am Boden liegen. Der Unparteiische zeigte dem Meppener Gelb, der gesperrte SVM-Keeper Erik Domaschke dagegen beklagte eine Tätlichkeit gegen den Meppener.

Anzeige Anzeige

Wie aus dem Nichts kamen die Bayern nach der Pause mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Zuerst hatten die Emsländer Christopher Richards übersehen, der mit Kopfball nach Köhn-Flanke von links traf; Singh erhöhte nicht einmal 120 Sekunden später nach Dakaku-Zuspiel auf 3:1.

Der eingewechselte Marius Kleinsorge belebte das SVM-Spiel. Als Hassan Amin (74.) das 2:3 gelang, stieg die Hoffnung auf ein Remis. Als der gerade eingewechselte Zirkzee nach einer Tätlichkeit Gelbrot sah, blieben noch zehn Minuten. Hilal El-Helwe und kurze Zeit darauf erneut Undav sorgten für einen Meppener Führung. Kleinsorge erhöhte in der Nachspielzeit auf 5:3.