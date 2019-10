Nach seinem starken Debüt ließ sich Matthis Harsman von den mitgereisten SVM-Fans feiern. Foto: Werner Scholz

Halle an der Saale. Nach der Roten Karte an Erik Domaschke in der 40. Minute war es so weit. Ersatzkeeper Matthis Harsman feierte sein Debüt in der 3. Liga gegen den Halleschen FC. So unverhofft wie die Einwechslung für ihn war, so stark hielt er am Ende den Punkt für den SV Meppen fest. Im Interview erzählt Harsman, wie er seine ersten 50 Profi-Minuten erlebt hat.