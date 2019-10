Nordhorn. Beim 5. Jugendmasters Weser-Ems haben die emsländischen Tennistalente Emma Kohl (SC Spelle-Venhaus) und Lukas Schwiedessen (Sparta Nordhorn) in Nordhorn für Furore gesorgt und gewannen jeweils den Titel in ihrer Altersklasse.

