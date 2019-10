Meppen. Der SV Meppen bestreitet am Donnerstag, 14. November, um 15 Uhr ein Testspiel beim Bundesligisten Fortuna Düsseldorf.

Der SVM nutzt die nächste Länderspielpause zu einem attraktiven Test: Am Donnerstag (14. November 2019, 15 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Christian Neidhart ein Testspiel gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Die Partie findet auf der Kleinen Kampfbahn in unmittelbarer Nähe zur Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf statt.

Weitere Infos zum Testspiel folgen in Kürze, wie Pressesprecher Thomas Kemper mitteilt.