So wird das Sondertrikot aussehen, mit der der Hallesche FC am Samstag gegen den SV Meppen aufläuft. Foto: Hallescher FC

Halle. Die Mannschaft des Halleschen FC wird das Drittliga-Heimspiel gegen den SV Meppen am Samstag (Anstoß: 14 Uhr) in Gedenken an die Opfer des Anschlags vom 9. Oktober 2019 mit einem eigens für diesen Zweck angefertigten Sondertrikot bestreiten. Statt in traditionellem Rot-Weiß spielt das HFC-Team ganz in Schwarz, auf den Trikots ist anstelle der sonstigen Werbung der Slogan „Zusammen gegen Gewalt, Rassismus und Antisemitismus“ abgebildet.