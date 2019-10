Die Fans nehmen auch bis 2024 in der Hänsch-Arena bei Heimspielen des SV Meppen Platz. Foto: Lars Schröer

Meppen. Der SV Meppen wird auch in Zukunft seine Heimspiele in der Hänsch-Arena austragen - zumindest bis 2024. Der Drittligist und die Hänsch Holding GmbH aus Herzlake haben bekanntgegeben, dass die Premiumpartnerschaft verlängert wurde. Das Fußballstadion an der Lathener Straße trägt bereits seit 2014 den Namen Hänsch-Arena.