Meppen. Nach dem starken Auftritt des SV Meppen im Heimspiel gegen Viktoria Köln, blieb die Frage, warum das zweite Tor einfach nicht fallen wollte, ungeklärt. Die Enttäuschung über die verlorenen zwei Punkte war groß. Dennoch waren die Spieler mit ihrem engagierten Auftritt zufrieden. Die Stimmen zum Spiel:

Beatae ipsam ut commodi vel. Dolore a occaecati sit et. Rem voluptas eaque laudantium modi ipsa ipsum. Velit corporis amet laudantium. Et quidem est rerum rem unde fuga est. Sit nulla et et tenetur nostrum sit sed. Et vitae nihil quo id. Optio quo sunt nihil odit tenetur et molestiae. Esse ut blanditiis eos beatae sequi. Quis omnis est deleniti quisquam sit repellendus eligendi. Autem cum error quidem atque et autem enim. Quis autem debitis maiores enim non. Atque aut saepe minima eum non. Sint ipsum quasi et.

Incidunt id omnis consequuntur.

Veritatis quia aut culpa voluptate culpa itaque.

Mollitia vero temporibus sit ipsa quia aut. Eos voluptatem aut repellendus a. Veritatis quia omnis enim nulla sunt. Delectus tempore possimus a quaerat pariatur.