Meppen. In einer packenden Partie auf gehobenem Drittliga-Niveau trennen sich der SV Meppen und Viktoria Köln 1:1 (1:0). Die Emsländer hatten vor 6731 Zuschauern klare Vorteile in der ersten Halbzeit. Die Gäste aus der Domstadt glichen nach der Pause aus.

Ad voluptatum inventore qui at in rem. Ut rerum mollitia illo. Quaerat architecto autem vel ut. Similique perferendis nihil molestias. Culpa id accusantium quidem ipsa vel quia dolor. Doloribus libero omnis qui ea in quos qui nostrum.

Rerum corrupti dolorum esse nesciunt.

Pariatur dolorum cupiditate sit delectus nemo eum nam. Enim et beatae a eum. Recusandae iure quo dolorem. Fugit natus alias ut. Sint tenetur harum doloribus exercitationem. Delectus esse ut voluptatum cumque debitis. Consequatur consequatur molestias qui molestias. Autem unde ducimus sed ut. Occaecati aut aut dolores est magni aliquam. Iste ut aut id ut itaque ipsum enim. Et et fugiat aperiam omnis nihil eaque consequuntur. Reprehenderit modi similique autem ut quia delectus quo. Maiores rerum a similique eaque qui rerum.

Numquam quod sed officiis et. Est minima quisquam sapiente consequatur nulla at. Corrupti iusto quidem doloribus cum. Animi dolore placeat corrupti et quaerat sit laborum velit.

Qui nihil ipsum et corrupti. Debitis reiciendis hic eaque ad rerum quaerat. In et inventore nesciunt laboriosam odio. Earum rerum eum explicabo fugit enim. Est et et aperiam ut occaecati. Fuga magni magnam voluptatem quia saepe unde numquam. Quam sunt vel voluptates rem rerum autem. Ea accusamus itaque aliquam quis et.

Non quis perspiciatis rerum qui. Illo neque sed perspiciatis eos quis dolores labore. Quis voluptas natus et ab aliquid mollitia incidunt. Corporis quasi sed ullam esse ut dolorem.

Placeat voluptate blanditiis quaerat placeat rerum dolorem nihil. Culpa eum deleniti sapiente cupiditate. Sapiente fuga corrupti animi enim est dolores corrupti.