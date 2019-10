Premiere für den SV Meppen und Stürmer Deniz Undav (l.): Am Montag kommt es zum ersten Vergleich mit Viktoria Köln. Foto: Scholz

Köln. Ein normaler Neuling ist Viktoria Köln in der 3. Liga wahrlich nicht. Der „außergewöhnliche Aufsteiger“, wie SV Meppens Trainer Christian Neidhart die Kölner bezeichnet, gastiert am Montagabend um 19 Uhr in der Hänsch-Arena.