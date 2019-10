Stefan Pribanovic (r.) spielte zuletzt für Wacker Innsbruck in der 2. Liga in Österreich. Foto: Imago Images/Gepa Pictures/Markus Fischer

Meppen. Comeback und Testspieler: Der SV Meppen will am Donnerstag beim Test gegen den 1. FC Köln II ab 18.30 Uhr in Wietmarschen den österreichischen Abwehrspieler Stefan Pribanovic und Mannschaftskapitän Thilo Leugers einsetzen, der in dieser Serie noch kein Spiel absolviert hat.