Hängende Köpfe in Rostock bei Yanick Osée, Florian Egerer und Willi Evseev. Foto: Scholz

Rostock. Keine Punkte an der Ostsee: Fußball-Drittligist SV Meppen hat am Samstag mit 1:2 (0:2) in Rostock verloren. René Guder verkürzte vor 12.452 Zuschauern kurz vor Schluss. Doch zum Punktgewinn reichte es nicht mehr.