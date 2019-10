Duisburg. Fußball-Drittligist SV Meppen hat sich in Duisburg trotz des frühen Gegentores nicht aus der Bahn werfen lassen. Am Ende hätte die Truppe von Christian Neidhart sogar noch höher als 3:1 gewinnen können. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

