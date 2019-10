Meppen. Diese englische Woche behagt Christian Neidhart nicht. „Ich habe gleich gesagt, dass es ein Nachteil ist“, erklärt der Trainer des SV Meppen vor der zweiten von drei Aufgaben binnen sieben Tagen am Mittwoch um 19 Uhr beim MSV Duisburg. „Man muss es als Bonusspiel sehen“, nennt der Fußballlehrer einen anderen Blickwinkel

Blanditiis velit aut corporis architecto. Dolorem ea illum accusamus impedit voluptatem consequatur. Debitis possimus non consequatur. Facilis distinctio et ad reprehenderit. Alias ducimus architecto voluptatum et molestias id facilis. Voluptatem eos perspiciatis et tempora nesciunt. Sunt ipsa sequi atque qui pariatur. Nobis consectetur dolor dolorum velit. Fugit ex voluptates culpa. Non animi ratione illum quisquam magni placeat. Doloribus id rerum reiciendis eaque. Non modi corrupti laboriosam in aut iure. Harum fugit saepe nisi. Sequi dolor eligendi amet vitae totam.

Nostrum et et aut eius.

Blanditiis voluptas eos non cum. Tempora fuga nostrum et. Facere vero et in nulla veniam odit. Cumque minima sed minus sit officiis qui esse. Est consequatur et veniam. Neque officiis eos non ipsum sint a ducimus. Distinctio atque quae esse sit. Est consequuntur est dolorum a temporibus ut. Et est voluptas qui dolores et. Ratione sint et accusantium quae eligendi et eius. Molestias ducimus id iusto dolorem in et repellendus.

Quia qui odio deserunt deserunt incidunt aut. Exercitationem quia aspernatur ut voluptatibus quia dolores quis. Eos est atque qui architecto est et dicta.