Traf auch in seinem dritten Spiel für den SVM: Valdet Rama (hier im Duell mit Frank Ronstadt (l.) und Fabio Kaufmann). Foto: Werner Scholz

Würzburg. Das Spiel des SV Meppen bei den Würzburger Kickers hatte bereits vor dem Anstoß einige Geschichtenten zu erzählen. Während sich Valdet Rama in der bayrischen Stadt sehr gut auskennt, feierte Schiedsrichter Patrick Kessel sein Debüt an der Pfeife in der 3. Liga.