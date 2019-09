Meppen. Seit dem letzten Spieltag haben alle Fußball-Drittligisten mindestens einmal verloren. Aufsteiger Waldhof Mannheim kassierte seine erste Niederlage gegen die Würzburger Kickers, die am Freitag (20. September) um 19 Uhr den SV Meppen empfangen.

Würzburg brach somit die Serie der Mannheimer, die bis dato seit 29 Ligaspielen ungeschlagen waren. Die Gäste pressten von Beginn an sehr hoch und brachten die Mannheimer früh in Bedrängnis.

Bis dato wurden die Kickers, die langfristig den Aufstieg in die Zweitklassigkeit als Ziel ausgegeben haben, den Erwartungen noch nicht gerecht. Nach sieben Spieltagen standen die Rothosen mit sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz. Durch den 2:1-Sieg in Mannheim springen sie über den Strich. Es waren im vierten Auswärtsspiel die ersten Punkte auf gegnerischem Platz.

Während in der Liga nach drei Siegen und fünf Niederlagen noch Luft nach oben ist, hatten die Unterfranken im DFB-Pokal die TSG Hoffenheim am Rande einer Niederlage. 4:5 hieß es am Ende im Elfmeterschießen.

Schieles Schießbude

Seit Oktober 2017 hat Michael Schiele als Cheftrainer das Sagen in Würzburg. Aktuell dirigiert er die Schießbude der Liga. 22 Gegentore nach acht Spielen sind deutlich zu viel. Beim Blick auf den Kader erklärt sich der Fehlstart: Zwölf Akteure haben den Verein verlassen, 16 neue Spieler muss Schiele integrieren.

14 Tore hat Würzburg erzielt. Mit jeweils drei Toren haben der Ex-Osnabrücker Luca Pfeiffer und Fabio Kaufmann bislang am besten getroffen. Bester Scorer ist Luke Hemmerich. Zwei Tore erzielte er selbst, drei bereitete der 21-Jährige vor. Leichtgewicht Hemmerich (67 Kilogramm bei einer Körperlänge von 1,80 Meter) kam im Sommer von Energie Cottbus. Angreifer Dominic Baumann wird gegen Meppen nicht dabei sein. Beim Auswärtsspiel in Braunschweig hatte er sich den Außenknöchel im linken Sprunggelenk gebrochen.

Meppen noch sieglos

Würzburgs Stadion war bislang kein gutes Pflaster für die Emsländer. 13.090 Zuschauern haben in der Flyeralarm-Arena Platz. Außer Spesen nichts gewesen hieß es bei den bisherigen Auftritten des SV Meppen: Beide Gastspiele gingen verloren. In der ersten Saison 0:2, zuletzt mit 1:2. Dabei kassierte der SVM in der vierten Minute der Nachspielzeit den K.O-Schlag durch Dave Gnaases Treffer. Meppens Trainer Christian Neidhart kochte, weil der Schiedsrichter Florian Lechner länger nachspielen ließ, als er angezeigt hatte.

Auch zu Hause konnte Meppen noch nicht gegen Würzburg gewinnen. Zweimal gab es Unentschieden (2:2 und 1:1).