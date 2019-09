Meppen. Das war ein Top-Wochenende für den SV Meppen und die Familie Neidhart. Erst fegte das Team von Christian Neidhart den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1 vom Platz, einen Tag später steuerte Sohn Nico Neidhart unter den Augen seines Vaters einen Treffer zum 2:1-Erfolg von Hansa Rostock bei Eintracht Braunschweig bei.

