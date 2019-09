Meppen . Julian von Haacke, ehemaliger Spieler vom SV Meppen, wechselt zu Austria Klagenfurt. Der 25-Jährige unterzeichnete nach Angaben des Spitzenreiters der 2. österreichischen Liga einen Vertrag bis Saisonende.

