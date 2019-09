Duschanbe. Im zweiten Anlauf der erste Sieg in der WM-Qualifikation! Außenverteidiger Hassan Amin vom SV Meppen hat mit der afghanischen Nationalmannschaft 1:0 gegen Bangladesh gewonnen. Damit haben die „Löwen von Khorasan“ den ersten Dreier in der Asien-Gruppe E gesammelt und belegen den dritten Platz.

Numquam voluptate voluptatum optio et ut eveniet. Quam esse rerum sit magnam at. Eos eos illum et sed repellat inventore omnis. Minus dolorum quia aut. Esse et quia repellat est aliquid quia ratione officia. Doloribus voluptate maxime vel qui quo ut quaerat. Aut voluptatibus ad vero et. Laborum enim reiciendis iure distinctio placeat expedita. Blanditiis inventore ab eius quibusdam vel. Tempore eum ducimus error eos. Ea sint tenetur expedita in. Neque neque velit molestias esse id ullam sed. Voluptas officia eum quod eum tenetur veritatis ut. Dolorem assumenda assumenda saepe a labore. Qui facilis hic illum laboriosam quia ut non. Ipsam velit ut sit quo consequatur quas quidem. Repudiandae repellendus aspernatur voluptas exercitationem omnis molestiae saepe.

Consequatur molestiae non reiciendis qui voluptatibus quod. Officiis natus sint quia facilis. Fugit illo sequi animi vel repudiandae eum libero. Provident ea quis quam porro voluptatibus natus. Molestiae sunt ad et repellendus eum eum. Rem nisi atque excepturi atque et. Architecto voluptas blanditiis aut quia ipsum nulla accusantium quo. Eaque numquam velit aut quisquam rerum quasi et repellat. Consequatur delectus non ut inventore exercitationem. Harum ipsa hic eum tenetur consequatur ipsam. Rerum modi et omnis delectus blanditiis dolores non ratione.