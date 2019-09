Meppen. Geldstrafe für zwei Drittligisten: Der SV Meppen muss für einen Becherwurf beim Auswärtsspiel gegen Waldhof Mannheim eine Strafe von 300 Euro bezahlen. Der FC Hansa Rostock muss aufgrund von Pyrotechnik noch tiefer in die Tasche greifen. Dies bestätigte der Deutsche Fußball Bund.

