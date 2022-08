Während die 1860-Fans ausgelassen feierten, schlichen die Emsländer deprimiert vom Platz. Sie warten seit 1993 auf einen Sieg in München. Der einige Erfolg in der bayerischen Hauptstadt gelang am 5. Dezember 1993 (2:1 – Tore 0:1 Rainer Rauffmann und Andreas Helmer. Für einen Dreier kamen die Meppener am Dienstag nicht in Frage. Sie waren offensiv und defensiv gegen einen starken Gastgeber nicht durchschlagskräftig.

Schon die erste Viertelstunde gehörte den Gastgebern. Nach vorne gepeitscht von ihren Fans, wirkten die „Löwen“ bissig. Angriff auf Angriff rollte Richtung Meppener Tor. Die emsländische Defensive war reichlich gefordert. Wie schon beim Heimspiel gegen Zwickau kam der SVM-Gegner zu viel zu vielen Standards rund um den Strafraum der Gäste. Dabei waren die Münchener zumindest zweimal richtig gefährlich.

Kersken rettet

Schon in der dritten Minute hätte nach einem Foul von Steffen Puttkammer einige Meter vor dem Strafraum das 0:1 fallen können. Doch Keeper Jonas Kersken verhinderte den Rückstand, nachdem Mitspieler Marvin Pourié am ersten Pfosten über den Ball schlug. Pepic bereinigte die Situation am zweiten Pfosten. Eine knappe Viertelstunde später schoss Martin Kobylanski das Leder ebenfalls nach Freistoß nur Zentimeter am kurzen Pfosten vorbei. Die meisten SVM-Abwehrspieler hatten schon einige Fouls auf dem Kerbholz. Max Dombrowka wurde bereits ermahnt.

Doch die Emsländer kamen besser ins Spiel. Das sorgte für Entlastung. Eine klare Torchance gab es zwar noch nicht. Die Bälle kamen vorne einfach nicht präzise genug an. Mike Feigenspan war an einigen schnellen Gegenstößen beteiligt. Der Schuus von Ole Käuper kurz vor dem Pausenpfiff wurde geblockt.

„Schießt ein Tor für uns“, flehten die Anhänger von 1860 München. Das verhinderte zunächst Kersken mit einer glänzenden Reaktion gegen Martin Kobylanski. Der wehrte ab, als der Angreifer halbrechts allein Richtung SVM-Tor steuerte. Doch nicht einmal 60 Sekunden später war die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach machtlos. Nach einem langen Diagonalball von Joseph Boyamba enteilte Kobylanski Dombrowka und schob die Kugel ins linke lange Eck. München feierte, Meppen protestierte vergeblich wegen einer vermeintlichen Abseitsposition des Torschützen.

Seine Klasse bewies Kersken erneut gegen Fynn Lakenmacher, der nach einem Zuspiel von Erik Tallig unbedrängt war, aber den Torwart nicht überwinden konnte.

Nach dem Wechsel verstärkte der SVM die Offensive, kam einige Male nach vorn. Jonas Fedls Kopfball verfehlte das Tor. Meppen wollte mehr.

Ex-Havelser Lakenmacher mit Doppelpack

Aber München sorgte für den Dämpfer: Fynn Lakenmacher, der ehemalige Havelse sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung: Mit dem Rücken zum Tor vernaschte er zunächst Fedl, legte sich den Ball mit der Brust an Puttkammer vorbei, bevor er links oben traf. Unmittelbar danach traf er nach einem Freistoß von der rechten Seite aus kurzer Distanz. Stefan Lex besorgte das 4:0

Meppens Trainer Stefan Krämer hat seine Mannschaft im Stadion an der Grünwalder Straße auf zwei Positionen geändert. Ole Käuper, der beim 3:0 gegen Zwickau eine Sperre nach der Gelbroten Karte in Oldenburg abbrummen musste, und Mike Feigenspan sind neu in Team. Dafür müssen Marcus Piossek und Morgan Faßbender zunächst auf der Bank Platz nehmen.

1860-Trainer Michael Köllner wechselt dreimal: Für den angeschlagenen Yannick Deichmann sowie Stefan Lex und Meris Skenderovic rückten Fynn Lakenmacher, Christopher Lannert und Joseph Boyamban die Starformation. Es fehlten zudem die verletzten Fabian Greilinger, Marcel Bär, Nathan Wicht und Semi Belkahia.