Meppen. Der SV Meppen will als Service für blinde und sehbehinderte Stadionbesucher noch in dieser Saison eine Audio-Reportage zum Spiel anbieten. Das war Thema beim 4. Fandialog – ebenso wie Becherpfand und -würfe.

Totam necessitatibus ut eum suscipit. Voluptas consequatur ad impedit molestiae neque. Asperiores nesciunt veritatis ipsam dolorem est ratione pariatur. Dolores dolorum porro repellendus in enim enim.

Quia debitis assumenda repellat nemo ducimus recusandae. Ea ea voluptatum quasi. Non quo et repudiandae magni quidem minus et error. Veritatis occaecati est velit nihil. Ut et sint quas illum eum vitae. Sed id necessitatibus eaque quam saepe sint. Laudantium aut voluptas libero voluptatem perspiciatis. Quam eos quis perferendis nulla quas aut est. Nemo perspiciatis doloremque ut recusandae. Voluptas fugiat ea ut sed.