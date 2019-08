Meppen. Klotzen statt kleckern heißt es in dieser Woche beim SV Meppen. Trainer Christian Neidhart hat wegen der Spielabsage am Samstag in Duisburg für intensive Einheiten im Bereich Kraft und Schnelligkeit gesorgt. An einigen Übungen hat auch Thilo Leugers nach längerer Verletzungspause teilgenommen.

„Wir müssen auf kein Spiel Rücksicht nehmen. Das nutzen wir“, stellte der Coach fest. Bis zum Donnerstag standen sechs Einheiten auf dem Programm, am Freitag folgen zwei weitere. Samstag folgte aktive Erholung mit einem Lauf, Sonntag hat das Team frei. Auch Anfang nächster Woche bleibt die Belastung hoch, trotz des Tests am Donnerstag (5.9., 18 Uhr) gegen den Zweitligisten Holstein Kiel.



„Wir machen keinen Druck“

„Thilo hat in dieser Woche erstmals mit Ball mittrainiert“, stellte Neidhart fest. Der 28-Jährige wirkte bei einigen Passformen mit und kam bei Spielformen als neutraler Mann zum Einsatz. Der defensive Mittelfeldspieler hatte sich einer Fersenoperation unterzogen. Wann er zum Punktspieleinsatz zur Verfügung steht, ließ der Trainer offen. Der Fußballer, der einen Spezialschuh erhält, bekomme „die Zeit, die er braucht. Wir machen keinen Druck.“

Kleinsorge und Bredol voll dabei

Marius Kleinsorge, der wegen Problemen mit der Bauchmuskulatur nach dreieinhalbwöchiger Pause erst in der vergangenen Woche wieder eingestiegen ist, holt den Rückstand auf. Leo Bredol hat schon wieder alle Übungen mitgemacht. Er bekommt am Wochenende Spielpraxis beim Nachwuchsteam in der Bezirksliga.

Duo erst zwei Tage vor dem Lautern-Spiel zurück

Ab Sonntag werden beim SVM beide Nationalspieler fehlen. Sie sind von ihren Verbänden für die WM-Qualifikation angefordert. Hassan Amin tritt am 5. September mit Afghanistan in der Hauptstadt Doha des nächsten WM-Gastgebers Katar an. Für Hilal El-Helwe steht an dem Tag mit der libanesischen Nationalmannschaft das Duell gegen Nordkorea in Pjöngjang auf dem Plan. Die verbleibenden 40 Teams in der Asien-Gruppe spielen in acht Fünfer-Gruppen. Für die dritte Runde qualifizieren sich die Gruppensieger sowie die vier bestplatzierten zweiten Teams. Die Gruppenphase ist gleichzeitig Qualifikation für den Asien-Cup 2023. Amin und El-Helwe kehren erst zwei Tage vor dem nächsten SVM-Punktspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (14.9., 14 Uhr) zurück. Angesichts der Reisestrapazen keinesfalls optimal, weiß Neidhart.

Trainer beobachtet Gegner

Der 50-Jährige nutzt das spielfreie Wochenende, um die Konkurrenz unter die Lupe zu nehmen. Die Partien Rostock gegen Münster und Uerdingen gegen Braunschweig stehen auf seinem Programm. Vielleicht schaut er sich am Montag das Duell Jena gegen Magdeburg an, obwohl der SVM schon gegen beide Teams gespielt hat. Zuletzt war Neidhart Augenzeuge des Duells des NFV-Pokalgegners BSV Rehden gegen den VfB Oldenburg. Am Montag hat er gemeinsam mit Co-Trainer Mario Neumann den Vergleich zwischen Zwickau und Kaiserslautern beobachtet.