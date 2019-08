Drehte nach seinem Tor jubelnd ab: Valdet Rama. Foto: Werner Scholz

Meppen. Wenn ein Trainer einen Spieler von Anfang an in einem Pflichtspiel einsetzt, der gerade mal seit fünf Tagen mit an Bord ist, muss das Vertrauen in dessen Fähigkeiten sehr groß sein. Beim SV Meppen ist dies im Falle von Neuzugang Valdet Rama am Samstag beim 3:0-Sieg gegen den FC Carl Zeiss Jena passiert.