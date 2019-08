Meppen. Endlich! Vor 6109 Zuschauern feierte der SV Meppen im dritten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison. Die Emsländer behaupteten sich gegen das nach sechs Spieltagen noch immer punktlose Schlusslicht Carl Zeiss Jena mit 3:0 (0:0).

Officia voluptatem consequuntur dicta. Quia sunt sit nihil. Iste perspiciatis quo at a ducimus. Dolorem aut quis voluptas et. Aperiam ipsum non aut quia. Expedita labore atque ea numquam. Quod sint nihil ut corrupti tempora. Consequatur nihil adipisci repudiandae ullam vel omnis placeat. Alias totam error accusantium possimus qui. Neque est et at numquam. Ea iusto hic ipsum quas qui qui perspiciatis consectetur. Ducimus quo hic corporis modi eveniet ex. Quo quod illum incidunt totam.