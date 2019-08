Jena. Ein Torverhältnis von 2:10 und immer noch keinen Punkt auf dem Konto – neuer Negativrekord in der 3. Liga: Schon nach fünf Partien steht der FC Carl Zeiss Jena gehörig unter Druck. Am Samstag ist das Schlusslicht zu Gast beim SV Meppen (14 Uhr).

