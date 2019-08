München. Den Lucky Punch kurz vor Schluss auf dem Fuß gehabt, aber am Ende verdient die Punkte geteilt - zu diesem Schluss kamen die Spieler des SV Meppen nach dem torlosen Remis bei 1860 München. Hier die Stimmen zum Spiel.

Willi Evseev (gemeinsam mit Marcus Piossek auf der Doppelsechs beim SV Meppen): Sechzig hatte schon am Anfang viele Spielanteile. Wir hatten unsere Konter, die wir nicht gut ausgespielt haben. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser. Ist aber auch klar, dass wir, wenn wir bei Sechzig spielen, nicht so viel Ballbesitz haben. Aber wenn die Konter sich ergeben, müssen wir sie besser ausspielen.

Deniz Undav, der kurz vor Schluss den Siegtreffer auf dem Fuß hatte: Ich muss sagen, dass das 0:0 glücklich für uns ist. 1860 hatte klar mehr Spielanteile. Wir haben am Ende zwei, drei Konter gehabt, die wir besser ausspielen müssen. Haben durch mich und Tanku (Luka Tankulic, Anmerkung der Redaktion) zwei Chancen gehabt. Wenn wir da ein Tor machen, gehen wir mit einem glücklichen 1:0 nach Hause. Haben drei Punkte und freuen uns darüber. Aber mit dem 0:0 dürfen wir uns auch nicht beschweren. Der Job als Stürmer ist so: manchmal kriegt man gute Bälle, manchmal scheiß Bälle. Man muss versuchen, irgendwas daraus zu machen. Heute hat es leider nicht so gut geklappt.

René Guder (Rechtsaußen des SV Meppen): Ich glaube, wir haben es in der ersten Hälfte nicht so gut gemacht. Wir haben das Zentrum sehr offen gelassen. Manchmal kamen sie mit zwei, drei Leuten auf unsere Viererkette zu. So hatten wir in der ersten Halbzeit richtig Probleme. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt und es ein bisschen anders gemacht. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es relativ ausgeglichen. Wir hatten Torchancen, die hatten auch Chancen. Mit dem 0:0 können beide Teams auch zufrieden sein. Die Chance von Tankulic haben wir gut rausgespielt – auch die von Undav. Wir sind ruhig geblieben. Am Ende kam ein bisschen Pech hinzu. Unterm Strich können wir mit dem 0:0 zufrieden sein. Darauf können wir aufbauen und dann gegen Jena zu Hause endlich drei Punkte holen.

Steffen Puttkammer, der erstmals mit Yannick Osée die Innenverteidigung bildete: Ob der Lucky Punch verdient oder unverdient gewesen wäre, wäre mir am Ende egal gewesen, wenn wir das Ding dann ziehen. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Punkteteilung gerecht. In der ersten Halbzeit haben wir im Mittelfeld nicht so ganz den Zugriff bekommen, wie wir uns das vorgenommen haben. Das haben wir in der Halbzeit ein Stück weit umgestellt. Haben dann in der zweiten Halbzeit einen guten Zugriff gehabt. Die Umschaltmomente – das waren einige, die wir hatten – müssen wir besser ausspielen. Zum Ende war Sechzig über Standards gefährlich, wie eigentlich im ganzen Spiel. Wir hatten dann das Gefühl, dass wir vorne dran sind, eins zu machen. Leider war die Latte im Weg oder der Torwart hat gut gehalten. Aber so ein Punch hätte uns gut getan. Wir sind auswärts weiter ungeschlagen. Jetzt wird es Zeit, dass wir zu Hause unseren ersten Dreier holen.